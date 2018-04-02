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فن

في عيد ميلاده.. 3 شائعات في حياة أحمد جمال

الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:00 م
احمد جمال
احمد جمال
نورا نبيل
يحتفل نجم آراب أيدول، أحمد جمال، اليوم بعيد ميلاده، حيث تلقى العديد من رسائل التهنئة من جمهوره وأصدقائه.

ورغم المشوار الفني الناجح لنجم آراب أيدول إلا أن حياته لم تسلم من الشائعات الكاذبة وأبرزها وجود خلافات بينه وبين المطرب الفلسطيني محمد عساف ثم ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني، أما الشائعة الثالثة التي طاردته هي وفاته في إحدى المظاهرات.

أحمد جمال كان حريصا على نفي هذه الشائعات ويحرص دائمًا على التواصل مع جمهوره والكشف عن أخباره الفنية لهم.

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