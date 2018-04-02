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عليك تناول الحلبة الخضراء خلال شم النسيم.. لهذا السبب

الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:58 م
الحلبة الخضراء فى
الحلبة الخضراء فى شم النسيم
اسماء محمد
قال الدكتور سعيد متولى استشارى التغذية العلاجية، إن الحلبة الخضراء من أهم الأطعمة التى يجب تناولها خلال احتفالات شم النسيم بجوار الفسيخ والرنجة لأنها تساعد على تلافى أضرار هذه الأطعمة كما أنها تحتوى على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة وفيتامين A، B، C والألياف.

وعرض "سعيد" أهم 7 فوائد لحلبة الخضراء تجعل تناولها فى احتفالات شم النسيم ضرورة:
ترفع كفاءة الجهاز الهضمى
تخلص القولون من فضلاته لغناها بالالياف وتقضى على الانتفاخ والغازات
تفتح الشهية
تطرد البلغم والميكروبات
تخفض من مستوى السكر في الدم
تحسن البشرة وتزيد من نضارتها وحيويتها
تنشط الكبد وتقيه من الأمراض وتطرد السموم.

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عليك تناول الحلبة الخضراء خلال شم النسيم.. لهذا السبب

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