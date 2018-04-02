محافظ الوادي يشهد مشروع حفل تخرج الدفعة الرابعة بـ"الطب البيطري"

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشروع حفل تخرج الدفعة الرابعة لكلية الطب البيطري، وذلك بقاعة المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة.



ووجه الزملوط، بضرورة تبني خريجي كلية الطب البيطري بالمحافظة فكرة مشروع إنتاجي، وستوفر المحافظة كافة الدعم لإنجاح الفكرة والمشروع فيما يعود بالنفع على المحافظة.



وأكد أن المحافظة لا تألو جهدا لدعم كافة الشباب فى مختلف المجالات الإنتاجية بما يؤهلهم لاقتحام سوق العمل من خلال إقامة مشروعات خاصة تدر أرباحا على القائمين عليها وتحقق تنمية وتعمل على توفير جميع الاحتياجات بأسعار مخفضة.

