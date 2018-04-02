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رياضة

الأولمبية تقرر إعادة نظر طعن "عبد الخالق" على انتخابات الزمالك

الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:02 م
صدى البلد
تقرر إعادة نظر الدعوى المقامة من مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والتي تحمل رقم 137 والتي يطعن خلالها على انتخابات النادي الأخيرة لإصدار اللجنة الأولمبية تعديلا على لائحة مركز التسوية والتحكيم الذي ينظر الدعوى.

وأصدرت اللجنة الأولمبية أثناء حجز الدعوى التحكيمية للحكم تعديلا جوهريا على لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي بتاريخ ١٤ مارس الماضي، ترتب عليه تعديل جدول محكمي المجلس وترتب على ذلك أن بعض أعضاء الهيئة المشكلة لنظر الطعن المقام من مصطفى عبد الخالق، ببطلان انتخابات نادي الزمالك أصبحوا من غير المحكمين الواردين بجدول المحكمين وفقدوا صلاحيتهم لإصدار الحكم.

حيث تم حل الدائرة التي كانت تنظر الدعوى بقوة القانون وخلال الفترة المقبلة سيتم اختيار محكم جديد والاستمرار في نظر الدعوى.

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