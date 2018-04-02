ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إيناس عبدالدايم تتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ.. صور

الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:59 م
وزيرة الثقافة تتفقد
وزيرة الثقافة تتفقد أعمال تطوير قصر الثقافة بشرم الشيخ
نضال المصرى
تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة اليوم الاثنين، أعمال تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ حيث وجهت بسرعة إنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن وطالبت بجدول زمني للتنفيذ.

ورافق الوزيرة الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومجدي أبو الفتوح سكرتير مدينة شرم الشيخ.
إيناس عبدالدايم تتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ.. صور
إيناس عبدالدايم تتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

الملك سلمان يهنئ الرئيس السيسي عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية

اتحاد الكرة يرجئ التفاوض مع كوبر للتجديد لما بعد المونديال

أحمد يوسف رئيسا للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى

شاهد.. أول تعليق من موسى مصطفى موسى بعد إعلان نتيجة الانتخابات

تامر النحاس: لهذا السبب لم أفضل انضمام عبد الله السعيد للزمالك

شاهد.. احتفالات المصريين في الغربية بفوز السيسي بولاية ثانية

الكشف عن فرضية جديدة لتسمم الجاسوس الروسي وابنته

رسميا.. bein sports تعلن أسعار مشاهدة كأس العالم فى مصر

البرلمان يوافق على قانون الأعلى للإرهاب بشكل نهائى بموافقة الثلثين

وزير التنمية المحلية لـ «نائب»: «اللي يقول إني غلط هضربه بالجزمة»

السيسي يحصل على 21 مليونًا و 835 ألفًا بنسبة 97.08 %

الإعدام لـ 6 تركيات في العراق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مسيرات عمال المحلة فرحا بفوز "السيسي" في انتخابات الرئاسة

الرئيس السيسي يتابع نتيحة الانتخابات الرئاسية من مقر حملته الانتخابية

وزيرة الثقافة تزور مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي في شرم الشيخ..صور

سعر خيالى لفستان إليسا.. صور

وزير الري: مصر تعمل دائمًا لدفع عجلة التنمية بدول حوض النيل.. صور

فيديو

موسى مصطفى موسى: السيسي هو الرجل المناسب لاستكمال المسيرة.. فيديو
شاهد.. أول تعليق من موسى مصطفى موسى بعد إعلان نتيجة الانتخابات
أحمد موسى يطلق هاشتاج «#مصر بتفرح» بعد فوز الرئيس السيسي بولاية ثانية.. فيديو
أحمد موسى: "شكرا لكل من شارك في الانتخابات حتى بإبطال صوته".. فيديو
«الوطنية للانتخابات»: فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية بـ 97%.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟