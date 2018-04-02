إيناس عبدالدايم تتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ.. صور

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة اليوم الاثنين، أعمال تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ حيث وجهت بسرعة إنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن وطالبت بجدول زمني للتنفيذ.



ورافق الوزيرة الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومجدي أبو الفتوح سكرتير مدينة شرم الشيخ.