رئيس البرلمان: مشاركة المصريين بالانتخابات خير رد على المخربين والمتآمرين

أشاد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالإقبال الكبير من المواطنين على العملية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية، التى فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأكد "عبدالعال" في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم "الإثنين"، أن المراهنة على عدم خروج المصريين فى الانتخابات من قبل الخارجين عن القانون فشلت، فشلا ذريعا، بعد أن شارك فى الانتخابات 24 مليونا 254 ألفا 152 مواطنا، مشيرا إلى أن العديد راهن على أننا لن نصل إلى نصف هذا الرقم.



ولفت عبد العال إلى أن هؤلاء المخربين لا يعرفون معدن الشعب المصري، فهذا الشعب أختبر كثيرا فى أوقات الشدة، مؤكدا أن تحدى الشعب للإرهاب وتحدى الشعب للمتآمرين ظهر معدنه الجيد فى الانتخابات وجاءت النتيجة لتعبر عن أصالة وقوة ومتانة هذا الشعب، موجها الشكر للمواطن المصرى الذى يدرك بفطرته متى يخرج ومتى يعبر عن إرادته، قائلا: "أنا راهنت على خروج المصريين فى الانتخابات وكسبت الرهان".