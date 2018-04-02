ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بنتائج الانتخابات الرئاسية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عبد الخالق
بعث الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه برئاسة جمهورية مصر العربية لفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت مؤخرًا في الفترة من 26-28 مارس الماضي.

وأشار "سبع" في برقيته إلى تهنئة نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وهيئة التمريض والأمن الإداري والطلاب للرئيس، متمنين لفخامته السداد والتوفيق في المهمة الثقيلة الملقاة على كاهله، مؤكدين له دعم ومساندة جامعة طنطا كجزء صغير من المجتمع المصري للقيادة السياسية الرشيدة.

وأكد رئيس جامعة طنطا، في تصريحات صحفية أن فوز الرئيس السيسي أمر متوقع ونتيجة طبيعية للإنجازات التي حققها والواضحة أمام الجميع، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي هو بالفعل رجل المرحلة وأجدر من يتولى تلك المسئولية لاستكمال ما بدأه من مشروعات تسهم في تحقيق التنمية والتقدم للمجتمع المصري.

وأعرب "سبع" عن سعادته الغامرة بوعي المصريين بمصلحة وطنهم وهو ما دعاهم إلى المشاركة في الانتخابات التي تعد إسهاما في بناء الوطن وهو ما أبهر دول العالم ولقنهم درسًا في مدى الوطنية وتحمل المسئولية التي يمتلكها المصريين.

وأضاف أن إجراء الانتخابات وخروجها بهذا الشكل هو أبلغ صورة عن مدى الاستقرار والتآلف الذي تعيشه مصر اليوم تحت ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ترشيحاتنا

شاهد..رسالة رئيس الوطنية للانتخابات للرئيس السيسي..فيديو

قرار عاجل من الحكومة بشأن ضم 80% من العلاوات الخاصة لزيادة قيمة المعاشات

غدا.. مركز التسوية يناقش أزمة نادي الزمالك بحضور وزير الرياضة

شاهد.. رسالة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لرجال الإعلام

الرئيس السيسي يتابع نتيحة الانتخابات الرئاسية من مقر حملته الانتخابية

شاهد.. ماذا فعل رجل بثعبان سام التف حول ساقه

قرار عاجل من طنطا قبل مواجهة الأهلى فى الدورى الممتاز

أحمد موسى: "شكرا لكل من شارك في الانتخابات حتى بإبطال صوته".. فيديو

عبد العال لـ«النواب» : سأسترد كرامة البرلمان بالدستور واللائحة

سعر خيالى لفستان إليسا.. صور

رئيس البرلمان لـ"السيسى": "نعاهدكم بأن نظل دومًا خلفكم ومؤيدين لكم"

«الهجرة» تكشف تفاصيل حادث مصرع 5 مصريين في تصادم بالكويت.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مسيرات عمال المحلة فرحا بفوز "السيسي" في انتخابات الرئاسة

الرئيس السيسي يتابع نتيحة الانتخابات الرئاسية من مقر حملته الانتخابية

وزيرة الثقافة تزور مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي في شرم الشيخ..صور

سعر خيالى لفستان إليسا.. صور

وزير الري: مصر تعمل دائمًا لدفع عجلة التنمية بدول حوض النيل.. صور

فيديو

شاهد.. أول تعليق من موسى مصطفى موسى بعد إعلان نتيجة الانتخابات
أحمد موسى يطلق هاشتاج «#مصر بتفرح» بعد فوز الرئيس السيسي بولاية ثانية.. فيديو
أحمد موسى: "شكرا لكل من شارك في الانتخابات حتى بإبطال صوته".. فيديو
«الوطنية للانتخابات»: فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية بـ 97%.. فيديو
شاهد.. رسالة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لرجال الإعلام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟