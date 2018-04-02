رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بنتائج الانتخابات الرئاسية

بعث الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه برئاسة جمهورية مصر العربية لفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت مؤخرًا في الفترة من 26-28 مارس الماضي.



وأشار "سبع" في برقيته إلى تهنئة نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وهيئة التمريض والأمن الإداري والطلاب للرئيس، متمنين لفخامته السداد والتوفيق في المهمة الثقيلة الملقاة على كاهله، مؤكدين له دعم ومساندة جامعة طنطا كجزء صغير من المجتمع المصري للقيادة السياسية الرشيدة.



وأكد رئيس جامعة طنطا، في تصريحات صحفية أن فوز الرئيس السيسي أمر متوقع ونتيجة طبيعية للإنجازات التي حققها والواضحة أمام الجميع، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي هو بالفعل رجل المرحلة وأجدر من يتولى تلك المسئولية لاستكمال ما بدأه من مشروعات تسهم في تحقيق التنمية والتقدم للمجتمع المصري.



وأعرب "سبع" عن سعادته الغامرة بوعي المصريين بمصلحة وطنهم وهو ما دعاهم إلى المشاركة في الانتخابات التي تعد إسهاما في بناء الوطن وهو ما أبهر دول العالم ولقنهم درسًا في مدى الوطنية وتحمل المسئولية التي يمتلكها المصريين.



وأضاف أن إجراء الانتخابات وخروجها بهذا الشكل هو أبلغ صورة عن مدى الاستقرار والتآلف الذي تعيشه مصر اليوم تحت ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.