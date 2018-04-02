"ترامب" يجدد دعوة الكونجرس للتصديق على تشريع بشأن الهجرة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين الكونجرس إلى التصديق على تشريع يتعلق بالهجرة، وذلك بعد يوم من قوله إنه لن يبحث اتفاقا لحماية المهاجرين الذين وصلوا للبلاد وهم صغار وسيلغي اتفاقًا للتجارة مع المكسيك إذا لم تفعل المزيد لتأمين حدودها مع الولايات المتحدة.



وقال ترامب في تغريدة على تويتر "على الكونجرس إقرار تشريع الحدود على الفور واستخدام الخيار النووي إذا اقتضت الضرورة لوقف التدفقات الضخمة للمخدرات والناس... تصرف الآن يا كونجرس... بلادنا تسرق". والخيار النووي الذي أشار إليه ترامب هو إجراء برلماني يسمح لمجلس الشيوخ باتخاذ قرار في قضية ما بأغلبية بسيطة.



وجدد ترامب دعوته للمكسيك بوقف تسلل المهاجرين إلى داخل الولايات المتحدة.



وكان أحد التعهدات الأساسية والمميزة لترامب خلال حملته الانتخابية هو بناء جدار على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك وإصراره على تمويل المكسيك بناء هذا الجدار وهو ما رفضته المكسيك.



وقال ترامب إنه منفتح على عقد اتفاق مع الديمقراطيين في الكونجرس لتلقي تمويل للجدار مقابل حماية المهاجرين الصغار الذين وصلوا إلى البلاد وهم أطفال ويطلق عليهم "الحالمون".



ولم ترد متحدثة باسم البيت الأبيض بعد على طلب بالتعليق عبر البريد الإلكتروني.



وفي الأشهر الأولى من تولي ترامب المنصب انخفض عدد من يعبرون الحدود بشكل غير قانوني ويجرى إيقافهم لكن عدد من تعتقلهم السلطات زاد مجددا منذ أبريل نيسان 2017 وفاق الأعداد التي كانت تفد في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.