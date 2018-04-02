مفاجأة.. ترامب يدعو بوتين إلى قمة في البيت الأبيض



قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى في ٢٠ مارس الماضي، إلى عقد قمة تجمعهما في واشنطن.



وأكد أوشاكوف أن "ترامب اقترح على بوتين عقد لقاء ثنائي بينهما في واشنطن"، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.



وأضاف: "إذا كان كل شيء سيكون على ما يرام، أتمنى الا يرفض الأمريكيون اقتراحه بشأن مناقشة عقد قمة.. عندما تحدث رؤساؤنا، ترامب اقترح إجراء أول لقاء في واشنطن بالبيت الأبيض".



وأوضح أوشاكوف أن تنظيم هذا اللقاء لم يتم طرحه بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين التي وقعت بعد المكالمة الهاتفية مباشرة.



وتشهد العلاقات ببن روسيا والولايات المتحدة جولة جديدة من التوتر على خلفية محاولة اغتيال الجاسوس الروسي المزدوج في بريطانيا، سيرجي سكريبال، حيث تتهم لندن وواشنطن الحكومة الروسية بالضلوع في الحادث وهو ما تنفيه موسكو.