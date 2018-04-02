النائب جابر الطويقى مهنئا الرئيس: مصر تشهد عرسا ديمقراطيا

توجه النائب جابر الطويقى، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لفوزه بفترة رئاسية ثانية.



وأعرب "الطويقى" فى بيان له عن سعادته الشديدة لما تشهده مصر والعالم بأكمله من عرس ديمقراطى، قائلًا إن الشعب المصرى الأصيل يظهر معدنه دائمًا وقت احتياج بلاده له ويقوم بتلبية النداء.



ووجه رسالة شكر لكافة مؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة المصرية، لما بذلوه من جهد لتأمين العملية الانتخابية، وتسهيل كافة الأمور على الناخبين، وتوفير الإمكانيات لهم، مما أعطى صورة حضارية لمصر شهد بها العالم.

