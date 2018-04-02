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برلمان

موسى مصطفى موسى: الشعب المصري قادر على التصدي لكل أعداء الوطن

الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:59 م
صدى البلد
معتز الخصوصي
توجه المهندس موسى مصطفى موسى المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، رئيس حزب الغد، بالشكر لجموع الشعب المصرى لمشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وقال موسى إن الشعب المصري أثبت للعالم أنه قادرًا على التصدى لكل أعداء الوطن وكل من يحاول ممارسة الضغوط عليها.

كما توجه موسى مصطفى موسى بالشكر للقضاء المصرى الشامخ الذى استطاع استكمال هذه المسيرة الديمقراطية بكل حيادية وحافظ على حقوق المرشحين.

كما تقدم بالتحية للهيئة الوطنية للانتخابات لما بذلته من جهد عظيم فى سبيل نجاح الانتخابات الرئاسية، والتى كانت نموذجا يحتذى به كل العالم.

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