هاني أباظة مهنئا السيسى: "المرحلة الثانية تكليف من الشعب المصري لاستكمال الإنجازات"

تقدم هانى أباظة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد فوزه فى انتخابات رئاسة الجمهورية، لفترة رئاسية ثانية، مؤكدا أن البطل الحقيقى فى العملية الانتخابية هو المواطن المصرى.



جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، موجها رسالة حب وتقدير للشعب المصرى بعد مشاركته الفاعلة فى العملية الانتخابية، وأيضا رسالة للعالم بأن الشعب المصرى هو الذى يقدر الموقف، وعلى قدر المسئولية التى تهدد الأمن القومى.



ولفت أباظة إلى أن تجديد الثقة من الشعب المصرى للرئيس السيسى هو تكليف من الشعب المصرى، لاستكمال مهام جسام بدأها فى المرحلة الأولى، مشيرا إلى ضرورة أن ننهض بالدولة المصرية وحياة للمصريين بكل كرامة وإنجاز.

