ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

هاني أباظة مهنئا السيسى: "المرحلة الثانية تكليف من الشعب المصري لاستكمال الإنجازات"

الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:06 م
النائب هانى أباظة
النائب هانى أباظة
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
تقدم هانى أباظة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد فوزه فى انتخابات رئاسة الجمهورية، لفترة رئاسية ثانية، مؤكدا أن البطل الحقيقى فى العملية الانتخابية هو المواطن المصرى.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، موجها رسالة حب وتقدير للشعب المصرى بعد مشاركته الفاعلة فى العملية الانتخابية، وأيضا رسالة للعالم بأن الشعب المصرى هو الذى يقدر الموقف، وعلى قدر المسئولية التى تهدد الأمن القومى.

ولفت أباظة إلى أن تجديد الثقة من الشعب المصرى للرئيس السيسى هو تكليف من الشعب المصرى، لاستكمال مهام جسام بدأها فى المرحلة الأولى، مشيرا إلى ضرورة أن ننهض بالدولة المصرية وحياة للمصريين بكل كرامة وإنجاز.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يواصل مطاردة رياض محرز لاقتناص لقب هداف العرب

البرلمان يرفض 5 طلبات لرفع الحصانة عن نواب بينهم «مرتضى منصور»

الملك سلمان يهنئ الرئيس السيسي عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية

قرار عاجل من الحكومة بشأن ضم 80% من العلاوات الخاصة لزيادة قيمة المعاشات

وزير التنمية المحلية لـ «نائب»: «اللي يقول إني غلط هضربه بالجزمة»

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة «الحذاء الذهبي» في أوروبا بـ 29 هدفا

أحمد موسى: أردوغان يتعمد تقليد السيسي.. ويغير من حب المصريين للرئيس.. فيديو

البرلمان يوافق على قانون الأعلى للإرهاب بشكل نهائى بموافقة الثلثين

رسميا.. bein sports تعلن أسعار مشاهدة كأس العالم فى مصر

روسيا تستعد لكأس العالم بمدرعات عسكرية لم تر مثلها من قبل.. صور

عبد العال لـ«النواب» : سأسترد كرامة البرلمان بالدستور واللائحة

الوطنية للانتخابات تعلن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية ثانية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مسيرات عمال المحلة فرحا بفوز "السيسي" في انتخابات الرئاسة

الرئيس السيسي يتابع نتيحة الانتخابات الرئاسية من مقر حملته الانتخابية

وزيرة الثقافة تزور مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي في شرم الشيخ..صور

سعر خيالى لفستان إليسا.. صور

وزير الري: مصر تعمل دائمًا لدفع عجلة التنمية بدول حوض النيل.. صور

فيديو

شاهد.. أول تعليق من موسى مصطفى موسى بعد إعلان نتيجة الانتخابات
أحمد موسى يطلق هاشتاج «#مصر بتفرح» بعد فوز الرئيس السيسي بولاية ثانية.. فيديو
أحمد موسى: "شكرا لكل من شارك في الانتخابات حتى بإبطال صوته".. فيديو
«الوطنية للانتخابات»: فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية بـ 97%.. فيديو
شاهد.. رسالة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لرجال الإعلام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟