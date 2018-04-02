خادم الحرمين يهنئ السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن العاهل السعودي تقدم بخالص تهنئته للرئيس لفوزه في الانتخابات الرئاسية، وما أظهرته النتائج النهائية من ثقة الشعب المصري في قيادة سيادته لمصر خلال المرحلة القادمة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، معربًا عن أطيب التمنيات لمصر وشعبها العظيم بدوام التقدم، ومؤكدًا حرص المملكة على استمرار وتعزيز علاقات الأخوة والصداقة التاريخية التي تربطها بمصر.



ومن جانبه أعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكدًا عمق ومتانة الروابط المصرية السعودية وما يجمعهما من مصير واحد، وحرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لصالح شعبي البلدين، وكذلك الأمتين العربية والإسلامية.



