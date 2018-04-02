الرئيس السيسي يوجه كلمة إلى الأمة بعد قليل

يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قليل كلمة إلى الأمة بعد إعلان فوزه باكتساح في الانتخابات الرئاسية التي أعلنت نتائجها، اليوم الإثنين، وحصل فيها على نسبة 97.08% من الأصوات.