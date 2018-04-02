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الرئيس السيسي يوجه كلمة إلى الأمة بعد قليل

الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:00 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم و نـدى هـشـام
يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قليل كلمة إلى الأمة بعد إعلان فوزه باكتساح في الانتخابات الرئاسية التي أعلنت نتائجها، اليوم الإثنين، وحصل فيها على نسبة 97.08% من الأصوات.

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