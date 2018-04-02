الجندي: التوسع في ميكنة الخدمات المقدمة لجميع مواطني المحافظات خلال هذا العام

أكد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة والوزارة على التواصل مع جميع شركاء التنمية في مصر خاصة مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن بأن قطاع مجتمع الأعمال قاطرة التنمية في البلاد.



وقال الجندي إنه سيتم خلال العام الجاري التوسع في ميكنة الخدمات المقدمة إلى جميع المواطنين بالمحافظات وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط، مشيرا إلى أن بداية تلك التجربة حدثت في محافظة الإسماعيلية، مضيفا أن الوزارة مهتمة بوجود صف ثاني في الإدارة المحلية وعملية التدريب وتأهيل الكوادر والعاملين بالمحليات.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره الوزير في جمعية رجال الأعمال المصريين مع أعضاء الجمعية تحت عنوان "دور وزارة التنمية المحلية في دعم التنمية المتكاملة" بحضور المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من الأعضاء.



وأشار إلى أن قطاع التفتيش من أهم القطاعات بالوزارة والتي نهتم بها لتفعيل دورها في الرقابة والتفتيش بالمحافظات.

