الملك سلمان يهنئ الرئيس السيسي عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ الملك سلمان ملك السعودية خادم الحرمين الشريفين، الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب إعلان فوزه رسميا في الانتخابات الرئاسية المصرية، وفقا لما نشرته قناة العربية في نبأ عاجل.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت، اليوم الاثنين، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية بالحصول على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا بنسبة 97.08 % مقابل حصول المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتًا بنسبة 2.92% من الأصوات الصحيحة.