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أحمد موسى: "شكرا لكل من شارك في الانتخابات حتى بإبطال صوته".. فيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:03 م
صدى البلد
نـدى هـشـام
أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن خالص تهانيه للشعب المصري على فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة ولاية ثانية.

وقال "موسى" خلال تقديمه لحلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، "شكرا لكل واحد نزل حتى لو أبطل صوته، شكرا يا مصريين دي رسالة لكل العالم بالإنجاز الذي حققه الشعب المصري".

وتابع: الرئيس السيسي سيكمل المشوار لأربع سنوات جديدة من التحدي رغم محاولات التدخل من الخارج والضغوط التي شاهدناها من أعداء الوطن، كل العالم نقل الحدث على الهواء مباشرة، فهي مصر التي تستحق هذه المكانة التاريخية، إنها مصر التي ينحاز إليها الملايين من المواطنين على مستوى العالم.

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