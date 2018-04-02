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رياضة

تريزيجيه يتصدر التشكيلة المثالية للدوري التركي

الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:05 م
تريزيجيه
تريزيجيه
عمرو الحلوانى
أعلن موقع "هوسكورد" العالمى، المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، اختيار النجم المصرى محمود تريزيجيه المحترف فى نادى قاسم باشا ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى التركى.

كان محمود حسن تريزيجيه قاد فريقه قاسم باشا لتحقيق فوز ثمين وصعب خارج ملعبه على فريق جازيتيبي سبور بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأحد بالدوري التركي الممتاز.

ويواصل النجم المصرى موسمه الرائع مع فريقه ونجح فى كتابة التفوق للفريق التركى فى ظل الإمكانيات الفنية والبدنية الجيدة للغاية التى يمتلكها ونجاحه فى التلاعب بدفاعات الفريق المنافس نتيجة السرعات الكبيرة التى يمتلكها.

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