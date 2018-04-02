رئيس البرلمان لـ"السيسى": "نعاهدكم بأن نظل دومًا خلفكم ومؤيدين لكم"

تقدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بخالص التهانى والتبريكات بمناسبة فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وقال: "جاءت نتيجة الانتخابات تجسيدًا واضحًا لمدى إخلاص وتمسك الشعب المصرى بكم والتفافه حول قيادتكم الرشيدة لتواصلوا مسيرة الخير والنماء لمصرنا الغالية لسنوات أربع أخرى قادمة".



وأضاف عبد العال فى بيان صحفى لها: ما كانت هذه النتيجة إلا تعبيرًا عن واقع ينبئ بوضوح عن حب وثقة جموع الشعب المصرى فى أنكم الأحق والأولى بقيادة مصر فى هذه المرحلة الحرجة التى تتطلب رئيسًا يحمل صفات الزعيم ويمتلك مقومات القائد ويمتلئ بحكمة الخبير وهى الأمور التى لمسناها جميعًا فى فترة ولايتكم الأولى وأنتم تقودون البلاد.



وتابع عبد العال فى رسالته للرئيس السيسى: "نعاهدكم يا سيادة الرئيس، بأن نظل دومًا خلفكم، مؤيدين لسياستكم التى نحن على يقين بأنها سوف تدفع مصر قدمًا إلى الأمام، لتتبوأ المكانة اللائقة بها كدولة رائدة فى الشرق الأوسط، بل وفى العالم كله، وفقكم الله وأعانكم على قيادة مصر فى ولايتكم الثانية، ومتعكم بموفور الصحة والعافية".