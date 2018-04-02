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أخبار البلد

وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:10 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
جمال صلاح الدين
بعث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتجديد ثقة الشعب المصري فيه لفترة رئاسية ثانية.

وقال "البنا" في برقيته إن ثقة الشعب المصري العظيم الذي خرج بالملايين في ملحمة حقيقية لحب الوطن، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس السيسي في مشهد ديمقراطي عظيم لانتخابات حرة نزيهة، جاءت من حرص المصريين على إنجاح التجربة الديمقراطية، واستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والأمن والأمان والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس في فترة وجيزة.

واختتم برقيته داعيا الله بأن يوفق الرئيس لما فيه الخير لصالح مصر وأبنائها، واستكمال المسيرة، للنهوض بمصر وتنميتها على جميع الأصعدة.

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