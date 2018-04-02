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محافظات

جامعة بنها تحتفل بفوز السيسي.. وتؤكد: نقف خلف الرئيس.. فيديو وصور

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:42 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
نظمت جامعة بنها برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، احتفالية كبرى بمناسبة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة ثانية مرددين الأغانى الوطنية.

وقالت الجامعة- فى بيان ألقاه الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة -إنه اليوم تبدأ مرحلة جديدة فى عمر الوطن نتطلع فيها جميعا إلى مستقبل أرحب وأفضل لنا نحن المصريين ولأبنائنا ولأحفادنا ونعمل جميعا على أن تكون مصر التاريخ والحضارة فى المقدمة ولن يأتي ذلك إلا بالفكر والجهد والعرق، وقد تأكدت كلمة المصريين بإجماعهم على اعادة تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بقيادة البلاد لدورة رئاسية جديدة كما أن ليوم يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى ونحن معه انطلاقة جديدة يستكمل فيها الإنجازات الضخمة التى استطاع بجهده الدؤوب والمتواصل تحقيقها.

وأضاف: اليوم يضيف الرئيس عبدالفتاح السيسى إنجازات جديدة يبدأها مع اليوم الأول من ولايته الجديدة رئيسا للبلاد وأن الجامعة رئيسا ونوابا وعمداء وأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم وعاملين وطلاب تهنئ الشعب المصرى كله باختياره استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا لمصر والمصريين رئيسا أيدته الجموع التى خرجت لميادين مصر كلها تطالبه بالاستمرار فى قيادة البلاد.
جامعة بنها تحتفل بفوز السيسي.. وتؤكد: نقف خلف الرئيس.. فيديو وصور
جامعة بنها تحتفل بفوز السيسي.. وتؤكد: نقف خلف الرئيس.. فيديو وصور
جامعة بنها تحتفل بفوز السيسي.. وتؤكد: نقف خلف الرئيس.. فيديو وصور

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