أحمد بدير: أرحب بعرض المسلسلات خارج الموسم الرمضاني

أيد الفنان أحمد بدير فكرة عرض المسلسلات الفنية خارج الموسم الرمضاني خاصة بعد أن أثبتت نجاحها الفترة الأخيرة.



وأضاف في تصريحات صحفية: "أعمال عديدة عرضت خارج رمضان الفترة الاخيرة مثل " البيت الكبير " و" الطوفان " و" الأب الروحي " بالفعل هذه الأعمال حققت نسب مشاهدة لم تحقق من قبل".



يشارك في بطولة مسلسل "البيت الكبير" كل من لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومنذر رياحنة، وريم بوشناق، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.