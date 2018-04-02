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أخبار البلد

نقابه الزراعيين تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:37 م
السيسي
السيسي
هنأت نقابة الزراعيين الرئيس السيسي بعد إعلان فوزه بفترة رئاسية ثانية.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية جاءت تجسيدا واضحا لمدى إخلاص وتمسك الشعب المصري بقيادة الرئيس السيسى الرشيدة وتمسكه بمسيرة الخير والنماء لمصرنا الغالية لسنوات أربع أخرى قادمة.

وأضافت النقابة في بيانها : "نعاهدكم سيادة الرئيس بأن نظل دوما خلفكم مؤيدين لسياستكم التي تدفع مصر قدما للأمام وفقكم الله واعانكم على قيادة مصر في ولايتكم الثانية ومتعكم الله بموفور الصحة والعافية".

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