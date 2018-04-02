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اقتصاد

المالية: ارتفاع عجز الموازنة لـ 187.3 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفع إجمالي العجز الكلي للموازنة العامة خلال الـ6 شهور الأولي من العام المالي 2017/2018 الجاري إلي 187.3 مليار جنيه بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 174.6 مليار جنيه بنسبة 5% من نفس الناتج خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة بزيادة بلغت 12.7 مليار جنيه.

وكشف تقرير أصدرته وزارة المالية اليوم أن إجمالي المصروفات العامة للموازنة ارتفعت إلي 487.711 مليارا بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 389.622 مليار جنيه بنسبة 11.2% من نفس الناتج خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الماضي، بفارق 90.1 مليار جنيه.

ووصلت مصروفات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بالدولة إلي 114.032 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الجاري ومقارنة بـ 107.6 مليارا بنفس الفترة من العام المالي السابق له.

وسجلت مصروفات باب شراء السلع والخدمات ارتفاعا إلي 17.6 مليار جنيه في الـ6 شهور الأولي للسنة المالية الحالية مقارنة بـ 15.99 مليار جنيه في نفس المدة من السنة المالية الماضية، فيما سجلت مصروفات باب فوائد الديون زيادة إلى 173.2 مليار جنيه مقابل 135.3 مليارا في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الماضي.

وبلغت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الممنوحة للفئات المهمشة نحو 112.5 مليار جنيه مقابل 74.524 مليار جنيه في الفترة يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الماضي.

وانفقت الحكومة مبلغ 33.98 مليار جنيه علي بند الاستثمارات الحكومية مقابل 27.15 مليار جنيه في الـ6 شهور الأولى من العام المالي الماضي.

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