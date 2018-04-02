وزير الرياضة يشهد قرعة نهائيات دوري مراكز الشباب..غدا



يشهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة،في تمام الثانية عشر ظهر غد الثلاثاء، قرعة نهائيات دوري مراكز الشباب في نسخته الخامسة بمركز التعليم المدني بالجزيرة، حيث يتم إجراء القرعة لتحديد جدول المنافسات بين 27 فريقًا الحاصلين على المركز الأول على مستوى فرق مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية .



ومن المقرر أن يحضر فعاليات القرعة كوكبة من الرياضيين من بينهم الكابتن تامر بجاتو، الكابتن هشام حنفي، كابتن خالد بيبو، محمد عمارة ومحمد فاروق، ورضا البلتاجي عضو مجلس النواب، ومازن مرزوق المشرف على بطولة دوري مراكز الشباب، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

