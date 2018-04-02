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برلمان

«إسكان البرلمان» ترجئ مناقشة عدد من طلبات الإحاطة

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:54 م
لجنة الإسكان بالبرلمان
لجنة الإسكان بالبرلمان
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
أرجأت لجنة الإسكان بالبرلمان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايقه فهيم إبراهيم، بشأن تقاعس الهيئة العامة للطرق والكباري عن سداد نفقات نقل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عدم جدية شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي بمحافظة البحيرة في تنفيذ إنشاء خزان المياه بوادي النطرون، وعدم قيام شركة حسن علام بتوريد المعدات المطلوبة الخاصة بالخزان.

ووجاء الإرجاء لحين حضور وزير النقل المهندس هشام عرفات ورئيس وزراء هيئة الطرق والكباري، والذين لم يحضروا الاجتماع رغم توجيه الدعوة لهم.

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