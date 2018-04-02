بث مباشر .. كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب عقب فوزه بولاية ثانية

حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم بثًا مباشرًا لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتوليه رئاسة البلاد لفترة رئاسية جديدة.



يذكر أن المستشار إبراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، حيث حصل على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا بنسبة 97.08 % مقابل حصول المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتًا بنسبة 2.92% من الأصوات الصحيحة.



وقال إبراهيم، في مؤتمر عالمي عقد بالهيئة العامة للاستعلامات، إن عدد المقيدين بالجداول يبلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًأ، وأن 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبًا أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج بنسبة 41.05 %.



وكانت الانتخابات الرئاسية المصرية قد أجريت على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، وتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

