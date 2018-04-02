أمين الفتوى يوضح حُكم صلاة ركعتى قيام الليل في الثلث الأخير..فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من صلاة قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، لكن ينبغي الحرص على أداء صلوات الفريضة.



أوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز صلاة ركعتين قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، علمًا بأنني لست ملتزمًا بصلاة الفريضة؟»، أنه إذا كانت طبيعة عمل الشخص تجعله ينام النهار وبالتالي لا يستطيع صلاة الفرائض في وقتها، فعليه أن يقضيها في الليل.



أكد أن قضاء الفرائض الفائتة أولى ومقدم على صلاة النوافل كقيام الليل وما نحوها، أما صلاة الوتر فيُفضل أن يختم بها، قائلًا: «إياك والإهمال في صلاة الفريضة».



