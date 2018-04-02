ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

أمين الفتوى يوضح حُكم صلاة ركعتى قيام الليل في الثلث الأخير..فيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:51 م
صلاة قيام الليل
صلاة قيام الليل
أمل فوزي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من صلاة قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، لكن ينبغي الحرص على أداء صلوات الفريضة.

أوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز صلاة ركعتين قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، علمًا بأنني لست ملتزمًا بصلاة الفريضة؟»، أنه إذا كانت طبيعة عمل الشخص تجعله ينام النهار وبالتالي لا يستطيع صلاة الفرائض في وقتها، فعليه أن يقضيها في الليل.

أكد أن قضاء الفرائض الفائتة أولى ومقدم على صلاة النوافل كقيام الليل وما نحوها، أما صلاة الوتر فيُفضل أن يختم بها، قائلًا: «إياك والإهمال في صلاة الفريضة».

ترشيحاتنا

تعرف على تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي اليوم

«الوطنية للانتخابات»: فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية بـ 97%.. فيديو

الوطنية للانتخابات: فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثانية بنسبة 97.8%.. 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبا أدلوا بأصواتهم.. والأصوات الباطلة مليون و762 ألفا

أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا الجديد على سد النهضة

وزير التنمية المحلية لـ «نائب»: «اللي يقول إني غلط هضربه بالجزمة»

رئيس الوزراء يكشف عن تعهدات الحكومة للرئيس السيسي مع بداية الولاية الثانية

المالية: ارتفاع عجز الموازنة لـ 187.3 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري

الرئيس الجزائري مهنئا السيسي: "مبروك عليك شعبك"

خالد الغندور: مصطفى فتحي لن يلعب في مصر سوى للزمالك

«الهجرة» تكشف تفاصيل حادث مصرع 5 مصريين في تصادم بالكويت.. فيديو

متولي يحرز الهدف الأول للدراويش في مرمى الزمالك .. فيديو

قرار عاجل من الحكومة بشأن ضم 80% من العلاوات الخاصة لزيادة قيمة المعاشات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء توافد الأسايطة على نصب "عبدالناصر" التذكاري للاحتفال بفوز "السيسي".. صور

الوطنية للانتخابات: فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثانية بنسبة 97.8%.. 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبا أدلوا بأصواتهم.. والأصوات الباطلة مليون و762 ألفا

وصول فريق الزمالك لملعب الإسماعيلية للقاء الدراويش .. صور

استعدادات حملة «من أجل مصر» للاحتفال بفوز السيسى فى الانتخابات.. صور

كيت ميدلتون تخطف الأنظار في قداس عيد الفصح.. صور

فيديو

الرئيس السيسي: المرأة المصرية أعظم جملة في سجل الشرف الوطني.. فيديو
معروف يوسف يسجل هدف التعادل للزمالك أمام الإسماعيلي .. فيديو
فضيحة كبرى لأشهر شركة مشروبات غازية.. فأر ميت داخل زجاجة ..فيديو
الرئيس السيسي للمصريين: «أعد بالعمل لكل المصريين دون تمييز».. فيديو
شاهد.. المصريون يحتفلون بالأعلام على أنغام «تسلم الأيادي» بشوارع «الجزيرة»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟