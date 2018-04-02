أحمد موسى موجها الشكر لـ«موسى مصطفى»: صاحب موقف وطني ويستحق الشكر.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر للمهندس موسى مصطفى موسى، بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "كل وطني في مصر لازم يوجه الشكر للمهندس موسى مصطفى على موقفه الوطني الذي يستحق الشكر عليه من الجميع، وخوضه الانتخابات الرئاسية".



وأضاف موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الشعب المصري العظيم يستحق الشكر على هذه المشاركة الكبيرة في الانتخابات لدعم الدولة ومساندتها، مضيفا أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تراهن أنه لن يشارك في الانتخابات أكثر من 3 مليون ناخب لكن المصريين أثبتوا حبهم لبلدهم ووقوفهم بجانب دولتهم فبلغت المشاركة 24 مليون ناخب.

