ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى موجها الشكر لـ«موسى مصطفى»: صاحب موقف وطني ويستحق الشكر.. فيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:42 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمد الصاحى
وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر للمهندس موسى مصطفى موسى، بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "كل وطني في مصر لازم يوجه الشكر للمهندس موسى مصطفى على موقفه الوطني الذي يستحق الشكر عليه من الجميع، وخوضه الانتخابات الرئاسية".

وأضاف موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الشعب المصري العظيم يستحق الشكر على هذه المشاركة الكبيرة في الانتخابات لدعم الدولة ومساندتها، مضيفا أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تراهن أنه لن يشارك في الانتخابات أكثر من 3 مليون ناخب لكن المصريين أثبتوا حبهم لبلدهم ووقوفهم بجانب دولتهم فبلغت المشاركة 24 مليون ناخب.

ترشيحاتنا

ننشر نص مشروع قانون تقنين «أوبر وكريم»

النحاس يكشف تفاصيل انتقال ثنائي المقاصة للأهلي والزمالك

مرتضى منصور: وزير الرياضة يسعى لشطب عضوية 4500 صحفي من نادي الزمالك

عبد العال لـ«النواب» : سأسترد كرامة البرلمان بالدستور واللائحة

الرئيس السيسي يوجه كلمة إلى الأمة بعد قليل

أحمد موسى يطلق هاشتاج «#مصر بتفرح» بعد فوز الرئيس السيسي بولاية ثانية.. فيديو

تعرف على مميزات وعيوب السيارة الكهربائية .. فيديو

تفاصيل اصطدام سفينة الفضاء الصينية بالأرض .. فيديو وصور

خالد الغندور: مصطفى فتحي لن يلعب في مصر سوى للزمالك

«الهجرة» تكشف تفاصيل حادث مصرع 5 مصريين في تصادم بالكويت.. فيديو

شاهد.. أول تعليق من موسى مصطفى موسى بعد إعلان نتيجة الانتخابات

بث مباشر..الإعلان عن الرئيس المنتخب لأربع سنوات قادمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء توافد الأسايطة على نصب "عبدالناصر" التذكاري للاحتفال بفوز "السيسي".. صور

الوطنية للانتخابات: فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثانية بنسبة 97.8%.. 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبا أدلوا بأصواتهم.. والأصوات الباطلة مليون و762 ألفا

وصول فريق الزمالك لملعب الإسماعيلية للقاء الدراويش .. صور

استعدادات حملة «من أجل مصر» للاحتفال بفوز السيسى فى الانتخابات.. صور

كيت ميدلتون تخطف الأنظار في قداس عيد الفصح.. صور

فيديو

الرئيس السيسي: المرأة المصرية أعظم جملة في سجل الشرف الوطني.. فيديو
معروف يوسف يسجل هدف التعادل للزمالك أمام الإسماعيلي .. فيديو
فضيحة كبرى لأشهر شركة مشروبات غازية.. فأر ميت داخل زجاجة ..فيديو
الرئيس السيسي للمصريين: «أعد بالعمل لكل المصريين دون تمييز».. فيديو
شاهد.. المصريون يحتفلون بالأعلام على أنغام «تسلم الأيادي» بشوارع «الجزيرة»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟