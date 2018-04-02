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رئيس الوزراء يكشف عن تعهدات الحكومة للرئيس السيسي مع بداية الولاية الثانية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:36 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمود مطاوع
هنأ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية بفترة ولاية ثانية وتجديد الشعب المصرى ثقته فى قيادته لهذه المرحلة الهامة من عمر الوطن.

وأكد رئيس الوزراء، استمرار تكاتف الجهود لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتى بدأت منذ أعوام تحت قيادة وتوجيهات الرئيس فى مختلف القطاعات بما يحقق الخير والرخاء لمصر وشعبها العظيم، هذا جنبًا إلى جنب العمل على استعادة مكانتها اللائقة واستمرار تطهير الوطن من بؤر الإرهاب الغادر، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات وآمال شعب مصر العظيم.

كما أشاد رئيس الوزراء بمدى وعي أبناء الشعب المصرى بدقة وتحديات المرحلة الحالية من تاريخ الوطن وحرصهم على المشاركة فى اختيار رئيسهم والوقوف خلفه لاستكمال جهود دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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