ننشر السيرة الذاتية لـ«أحمد يوسف» رئيس هيئة تنشيط السياحة الجديد

ينشر "صدى البلد" السيرة الذاتية لـ"أحمد يوسف" رئيس هيئة تنشيط السياحة الجديد حيث يمتلك من الخبرة 16 عاما فى قطاعي التسويق وتطوير الأعمال بشركات القطاع الخاص المحلي والشركات العالمية متعددة الجنسيات كما قام بقيادة وادارة فرق العمل والمشاريع وتخطيط وإدارة العلامات والحملات التجارية بالإضافة الى خبرة واسعة من خبرات وتجارب السفر للعديد من الدول والتعامل مع جنسيات مختلفة .



عمل يوسف بشركة منلو للتجارة والصناعة وتدرج فى العديد من المناصب بداية من مدير وحدة أعمال تجارية ثم مديرا لقطاع التسويق التجارى ثم مديرا لتسويق الاجهزة حيث كان مسئولا فى اطار هذه المناصب عن الاستراتيجيات والسياسات العامة والأرباح والخسائر وتخطيط وإدارة الحملات التسويقية والترويجية.



شغل يوسف عددا من المناصب التجارية فى شركة إكسون موبيل مصر للبترول والغاز متعددة الجنسيات ومقرها تكساس فى الولايات المتحدة بالاضافة لشركة سينجينتا متعددة الجنسيات ومقرها بازال سويسرا حيث كان مسئولا عن قيادة فرق عمل مكونة من إدارة المعلومات والابحاث التسويقية وادارة الاتصال والدعاية والاعلان .



كما عمل يوسف بشركة أوليمبك جروب فى قطاع التسويق سونى للأجهزة الإلكترونية متدرجا فى العديد من المناصب التسويقية مسؤولا عن قيادة فريق من مديرين تسويق المنتجات قائما بالتنسيق بين الإدارات المعنية المختلفة والإشراف على الخطط التسويقية العامة والمنفصلة.



يذكر أن أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم قرارا بتكليف السيد أحمد يوسف بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.