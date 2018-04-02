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أخبار العالم

الرئيس الجزائري مهنئا السيسي: "مبروك عليك شعبك"

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:38 م
صدى البلد
حسن محرم
هنأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بالانتخابات الرئاسية.

وأرسل بوتفليقة للرئيس عبد الفتاح السيسي برقية أعلن فيها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات، سائلا الله أن يمتعه بموفور الصحة والعافية وينعم على الشعب المصري الشقيق باطراد التقدم والرخاء، بحسب ما نقلت وسائل إعلام جزائرية.

وأشاد بوتفليقة بمشاركة الشعب المصري في إنجاح الانتخابات الرئاسية ووعيه العالي وسلوكه الحضاري المتميز وإرادته القوية، وإثباته على تخطي الصعاب والمضي قدما بكل ثقة وثبات في بناء مستقبله.

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