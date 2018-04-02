التهاني تتوالى في يوم فوز الرئيس.. زعماء العالم يهنئون «السيسى» بانتخابه لفترة رئاسية ثانية.. «بوتفليقة»: الشعب المصري أثبت وعيه وسلوكه الحضاري المتميز.. و«بن زايد» يغرد للرئيس على «تويتر»

بوتفليقة: الشعب المصري أثبت وعيه وسلوكه الحضاري المتميز وإرادته القوية

بن زايد يغرد للرئيس على تويتر

بوتين: النتيجة تثبت مدى دعم الشعب المصري للرئيس وسياساته

الرئيس الإيطالي يهنئ الرئيس بالفترة الرئاسية الثانية

العاهل السعودي وولي العهد يتمنيان للرئيس مزيدا من التقدم

توالت التهاني من قادة وزعماء دول العالم والدول العربية والخليجية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 97% وإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.بعث رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر.وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة: "سيادة الرئيس وأخي العزيز؛ يطيب لي، بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية وتجديد الشعب المصري الشقيق ثقته في سيادتكم، أن أعرب لكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، عن خالص التهاني وأطيب التمنيات، سائلا الله جل وعلا أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وينعم على الشعب المصري الشقيق باطراد التقدم والرخاء، لقد أثبت الشعب المصري، مرة أخرى، بمشاركته في إنجاح الانتخابات الرئاسية وعيه العالي وسلوكه الحضاري المتميز وإرادته القوية، في تخطي الصعاب والمضي قدما بكل ثقة وثبات في بناء مستقبله في كنف الأمن والاستقرار تحت قيادتكم الحكيمة.إنها لفرصة سعيدة أغتنمها لأعبر لكم عن ارتياحنا للعلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا الشقيقين، ولأؤكد لكم عزمنا الراسخ واستعدادنا التام للعمل معكم من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى أعلى يستجيب لما يطمح إليه شعبانا الشقيقان، ويضمن لهما المزيد من التقدم والنماء ويعود عليهما بالمنفعة والخير العميم.وإذ أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم في أداء مهامكم النبيلة في خدمة الشعب المصري الشقيق وبلدكم الحبيب، تفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات الإخاء والمودة".وهنأ الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر الحساب الرسمي لسمو الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدتين إحداهما بالعربية والثانية بالإنجليزية، هنأ خلالهما الرئيس السيسي على نيله ثقة ودعم الشعب المصري لمرحلة قادمة من الأمن والاستقرار والبناء ، كما أعرب عن تمنياته للرئيس بالتوفيق والنجاح ، ولمصر وشعبها الخير والسلام، ومزيدا من التطور والإزدهار.كما هنأ الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقلت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية، أن الرئيس ماتاريلا هنأ في رسالة الرئيس السيسي، مشيدا بدوره والمؤسسات المصرية، والتزامهما بالوصول إلى النتائج النهائية بشأن مقتل جوليو ريجيني، الطالب الإيطالي الذي قتل في مصر عام 2016.وبعث السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان قابوس أعرب في برقيته عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة، داعيًا الله تعالى أن يوفقه في قيادة الشعب المصري لتحقيـق كافة تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار، آملا للعلاقات الأخوية بين البلدين اطراد التطور والنماء.وتقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الملك سلمان بن عبد العزيز أعرب باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والتوفيق للرئيس السيسي، ولشعب مصر المزيد من التقدم والازدهار.وأشاد خادم الحرمين، في برقية أرسلها للرئيس السيسي في هذه المناسبة، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.أوضحت"واس" أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والتوفيق للرئيس السيسي، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية مصر العربية وشعبها.وبعث صاحب السمو أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بفترة ولاية ثانية.وجه فلاديمير بوتين الرئيس الروسي اليوم، خطابا هنأ فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية والفوز الساحق للرئيس السيسي، أثبتت مدى دعم الشعب المصري للرئيس وسياساته، التي تهدف إلى حل القضايا الوطنية الملحة وإرساء دعائم الاستقرار في الدولة.وأعرب الرئيس "بوتين" عن تقدير الجانب الروسي للشراكة الاستراتيجية مع مصر والتي من المتوقع لها أن تثمر جهودها عن تقدم في علاقات التعاون بين الطرفين في كافة المجالات وتنسيق الأنشطة على المستوى الدولي والإقليمي ولا سيما في مواجهة التهديدات الأمنية التي تهدد العالم أجمع.