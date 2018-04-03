عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي لـ صدى البلد : تركيا نقلت عناصر داعشية على حدود مصر .. واشنطن لن تعترف بإرهابية الإخوان.. المصالحة الفلسطينية ظاهرية .. سيناء 2018 الشاملة «أمن قومي»

آشلى أنصارا عضو الحزب الجمهوري الأمريكي فى حوار لـ"صدى البلد"،:





لدينا معلومات بأن تركيا تقوم بنقل عناصر داعش والمقاتلين في سوريا إلى الحدود المصرية وتدخلهم في سيناء

الميديا الأمريكية تكره ترامب وهذه سابقة لم تحدث فى تاريخ أمريكا

أمريكا لن ولم نعترف بإرهابية الإخوان

معلومات مؤكدة من البنتاجون بإمدادات عسكرية لمصر الفترة المقبلة

الرئيس السيسي فتح ملفات مغلقة

المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس



والحقيقة أنه يوجد نوع من أنواع سوء التفاهم وعدم الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الشعب المصري، وللأمانة فوسائل الإعلام الأمريكية هي السبب في وجود سوء التفاهم هذا، فالميديا الأمريكية تكره ترامب وهذه سابقة لم تحدث في تاريخ الولايات المتحدة.



* ما هو مغزى زيارة وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون لمصر عقب قرار نقل السفارة مباشرة ؟



استبعد أن يكون هدف الزيارة هو إرضاء الجانب المصري ولكنها الزيارة عادية، وعلاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية علاقة قوية جدًا، وأنا تقابلت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما زار الولايات المتحدة للمرة الأولى واطلع على البرامج التي يسعى الرئيس لتنفيذها، وحينها طلب الرئيس السيسي مساعدة بعض رجال الأعمال الذين يحملون الجنسية المصرية والأمريكية والمتصلين اتصالًا قويًا بالكونجرس الأمريكي، فطلب المساعدة حتى نتواصل مع الكونجرس باعتبارنا أعضاءًا في الحزب الجمهوري الأمريكي.



ولإحداث تغير جذري في مصر فإنه لابد من الاهتمام باستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصحة والتعليم والأبحاث والزراعة، ورأينا جميعًا أنه عندما سمح الرئيس الراحل أنور السادات بدخول الشركات الأجنبية لمصر حدث تقدم كبير في كافة المجالات، على عكس هذه الأيام التي نرى فيها على سبيل المثال الكثير من شركات الأدوية التي منيت بخسائر مالية، وشركات أخرى كثيرة أغلقت أبوابها، ومن غير الوارد أن تقوم الشركات المصرية بتصدير بضاعتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لا تمتلك الفاعلية أو التكنولوجيا الحديثة.





ولكن أعتقد أن حكومة الرئيس السيسي تفكر بطريقة مختلفة، فرؤية الإدارة الأمريكية للاقتصاد المصري رائعة جدًا، فمثلًا كانت هناك رؤية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى بأنه لابد من تعويم الجنيه المصري بحيث يتم التعامل به في الأسواق المصرية بقيمته الحقيقية، وكان من المفترض أن يتم هذا الأمر منذ عشرة أعوام على الأقل، ولكن لم تقدم حكومة مبارك على اتخاذ هذا الإجراء مع أنه كان أمرًا ضروريًا، وقد أقدمت حكومة الرئيس السيسي على اتخاذ هذا القرار على الرغم من أن هذا القرار سيجعل المصريين يعانون لمدة أربع أو خمسة أعوام، لكن بكل تأكيد سيكون له مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.





* تقييمكم للعملية سيناء 2018؟



هذه العملية مهمة جدًا لأمن مصر، وقد علمنا منذ شهرين تقريبًا أن دولة مثل تركيا تقوم بنقل عناصر داعش والمقاتلين في سوريا إلى الحدود المصرية وتدخلهم في سيناء بل وتقوم بتزويدهم بالمعونات، وهذه معلومات وليست مجرد أقاويل، فتركيا وقطر وحماس وإيران كل هؤلاء شركاء في الجريمة التي تحدث في الشرق الأوسط.



* لماذا لم تعترف الولايات المتحدة حتى الآن بكون جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية؟



الولايات المتحدة الأمريكية بها حرية كبيرة واستقلالية في التعبير عن الرأي، وبالنسبة للأمريكيين فإنهم يرون أن جماعة الإخوان المسلمين لم ترتكب ما يجعلهم ينظرون إليها كجماعة إرهابية، فهم لم يجمعوا الأموال مثلًا في أمريكا لشراء الأسلحة لاستخدامها في أعمال عنف، والإخوان المسلمين ليسوا كلهم سيئين، وأعداد كبيرة جدًا منهم ذوي مناصب رفيعة ومنهم الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، والشعب الأمريكي لا ينظر لهم على أنهم إرهابيين، فلم يتم الإعتراف بكونهم جماعة إرهابية ولن يتم.



*هل تمثل المعونات العسكرية والمالية التي قدمتها الولايات المتحدة المريكية لمصر في الفترة الأخيرة للقضاء على الإرهاب ؟



مبلغ المليار دولار الذي قدمته الولايات المتحدة لمصر هو مبلغ بسيط جدًا، ولكن هناك أخبار مؤكدة من بعض المصادر في البنتاجون بأن الفترة القادمة ستكون هناك إمدادات عسكرية كبيرة جدًا لمصر لمحاربة الإرهاب علاوة على تدريبات عسكرية متقدمة في هذا الشأن، وأعتقد أن إسرائيل أصبحت مدركة لكل هذه الأمور ولن يتم الإعتراض على هذه المساعدات، فإسرائيل أصبح لها علاقات وثيقة جدًا مع مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والأردن.



والحقيقة أنني أرى أن الشعب المصري ليس بحاجة لكل هذه الإمدادات أو المعونات، فهو قادر على حماية وطنه وحماية نفسه وقادر على القضاء على الإرهاب، ولا أظن أن الرئيس السيسي مثل مبارك فهو بالتأكيد مختلف عنه تمامًا، فالرئيس السيسي يخاطب الشعب المصري بخطاب ينبع من القلب للقلب ويتميز بالصراحة الشديدة والواقعية ولا يعد بما لا يستطيع أن يوفي به ويواجه المصريين بالحقائق دائمًا سواءً الاقتصادية أو الأمنية.



ولابد من تغيير فهم الناس للدين الإسلامي فقد أقحمنا الدين في السياسة بشكل كبير، وللأسف فالشعوب في الخارج تنظر للدين الإسلامي على أنه دين رجعي ومتأخر ولا يعطي الحرية للنساء، بالرغم من أن الحقيقة هي ان الدين الإسلامي هو دين روحاني عظيم، فحن نترك روحانية الدين ونتحدث عن الملبس والمأكل، فلا بد من تغيير هذا المفهوم بكل تأكيد.



* كيف ترون السياسة الخارجية لمصر فى عهد السيسي.؟



سياسة مصر الخارجية متفتحة ومتوازنة، فالرئيس السيسي قام بزيارات خارجية عديدة وعقد الكثير من الإتفاقيات مع روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وكل ما يهمه هو مصلحة بلده، ومصر شريكة أساسية في حل النزاعات في المنطقة مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل وإيران، ولو اتفقت هذه الدول الأربعة فسوف تحل مشاكل الشرق الأوسط بالكامل دون الحاجة للتدخل الروسي أو الأمريكي،



* ما ردود الفعل الأمريكية على المصالحة الفلسطينية ؟



مشكلة الفلسطينيين أنهم منشقين ومنقسمين بينهم وبين أنفسهم ولهم أيديولوجيات مختلفة، حتى المصالحة الظاهرية بين فتح وحماس هي مصالحة مصطنعة حتى يوهموا الإسرائيليين بأنهم كتلة واحدة، لكنهم في الحقيقة مختلفين اختلافًا جذريًا لأن الإخوان المسلمين يسيطرون سيطرة كاملة على حماس، وحماس مسيطرة بالكامل على قطاع غزة، والفلسطينيين في الضفة الغربية وحركة فتح لا يثقون في حركة حماس وكل هذه الأمور تضر بالقضية الفلسطينية دون أدنى شك.



قال الدكتور آشلى أنصارا عضو الحزب الجمهوري الأمريكى وعضو بالتحالف الشرق أوسطى لدعم دونالد ترامب، إن الداخل الأمريكى مؤيد لقرارات الرئيس ترامب فضلًا عن أنه يحظى بقبول كبير داخل الأوساط الأمريكية بالرغم من افتقاده للحنكة السياسية وتحقيقة لأكثر من 50 من طموحات الشعب الأمريكي.ولفت "أنصارا"، فى حوار لـ"صدى البلد"، أن عملية سيناء الشاملة تشيد بها كل الأوساط الأمريكية لأنها تمثل عملية أمن قومى ولاسيما أن مصر نقوم بها نيابة عن العالم .ونوه "عضو الحزب الجمهوري"، بأن أمريكا لديها تحفظات على الإعتراف بإرهابية الإخوان لأنها تراها من وجهة نظرها لا تقوم بأي أعمال إرهابية...... إلى نص الحوار* قراءتكم للداخل الأمريكى بعد قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن القدس؟إن الشعب الأمريكي لا يعارض على الإطلاق قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كما أن الكونجرس الأمريكي نفسه كان قد وافق على مسألة نقل السفارة من قبل، فكل رئيس تولى الحكم في الولايات المتحدة كان يقوم بتأجيل هذه الخطوة، ألا وهي الاعتراف بأن القدس عاصمة لدولة إسرائيل ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب، إلى أن تولى دونالد ترامب مقاليد الحكم في البلاد وتم اتخاذ هذا القرار الذي كان قد وعد به أثناء حملته الانتخابية.* ما هو وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل الولايات المتحدة خاصة بعد التوترات الأخيرة وقضاياه الشائكة ؟الإعلام دائمًا ما يضخم الأحداث داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وقد لمست هذا بنفسي عدة مرات، فوسائل الإعلام في الشرق الأوسط لا تمتلك المعلومات الكافية مما يجعلها تستمد معلوماتها من الإعلام الأوروبي، وترامب سيترشح مرة أخرى لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وسينجح، وهذا لسبب بسيط وهو أن الشعب الأمريكي رأى أمامه للمرة الأولى رئيس يمتلك شخصية مختلفة، فترامب رجل أعمال ليست له خبرة سياسية ولم يتم انتخابه من قبل في أي ولاية، ووضع يده على بعض المشاكل التي كان لا بد من معالجتها بنظام اقتصادي بخلاف النظام الأيديولوجي مع الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب حقق تقريبًا 50% من الوعود التي وعد بها الناخب الأمريكي، وقد أدت سياساته إلى أن يكون هناك فائضًا كبيرأ جدًا في الموازنة العامة وبالتأكيد سيؤدي هذا الفائض إلى تعظيم حجم الإقتصاد الأمريكي.