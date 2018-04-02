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أخبار العالم

ملك البحرين يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:38 م
الرئيس السيسي والملك
الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى
قسم الخارجي
هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين اليوم الإثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة وبفترة ولاية ثانية، وذلك من خلال برقية أعرب خلالها عن خالص تهانيه وتمنياته للرئيس بكل التوفيق والسداد ومواصلة قيادة مسيرة الخير والتطور والازدهار.

كما أكد الملك حرص دولته الدائم على تعزيز العلاقات التاريخية العميقة والراسخة بين البلدين والارتقاء بأطر التعاون فى مختلف المجالات إلى آفاق أرحب لخدمة المصالح المشتركة للشعبين، كما دعا الله أن يديم على الرئيس السيسى موفور الصحة والسعادة وأن يحقق لجمهورية مصر العربية وشعبها كل ما تتطلع إليه من تطور ونماء وازدهار ورخاء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت اليوم فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية، وذلك بعد حصوله على 21مليونا و835 ألفا و387 صوتا نسبة 97.08% من إجمالي أصوات الناخبين.

والجدير بالذكر أن العديد من رؤساء وملوك دول العالم حرصوا على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية بهذه النسبة الكاسحة، كما ثمنوا مشاركة الشعب المصري ودعمه لقيادته، وتمنوا لمصر قيادة وشعبا دوام الاستقرار والرخاءالانتصار في حربها على الإرهاب.

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