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أحمد موسى: 4 سنوات جديدة خير على المصريين .. سواد على الإخوان.. فيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:36 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمد الصاحى
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري في حالة كبيرة من الفرحة، منذ إعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفترة رئاسية ثانية، مشيرا إلى أن هذا الاختيار بمثابة مسؤولية جديدة على اكتاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال المسيرة لمدة 4 سنوات إضافية في خدمة الوطن ونهضته.

أضاف "موسى" خلال تغطية قناة «صدى البلد» لفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، أن السنوات الأربعة القادمة لا تقل في صعوبتها عن السنوات الأربع الماضية، مشيرا إلى أن تلك الإنتخابات أثبتت وعي الشعب المصري وإدراكه للتحديات التي تعيشها الدولة، مضيفا:" 4 سنين يا خونة الشعب فيهم مكمل وواقف خلف رئيسه ويدعمه لبناء دولته".

وتابع "4 سنوات جايين بالخير على بلدنا وبالسواد الكبير على الإخوان.. علشان الشعب المصري مش عايز يشوف حد منهم ولا عايز يقعد معاهم وعايز يحاسبهم فقط ويقتص منهم".

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