مستشفى كفر الشيخ الجامعي شاهد على إنجازات الرئيس السيسي.. بدء إجراء عمليات «القلب المفتوح».. و16 عيادة تستقبل المرضى.. صور

مستشفى كفر الشيخ الجامعي يبلغ تكلفته 380 مليون جنيه

المستشفى يضم 434 سريرًا منها 64 سرير عناية مركزة

تجهيز 13 غرفة عمليات بنظام الكبسولات وفقًا لأحدث المواصفات

يشهد القطاع الطبي والصحي بمحافظة كفر الشيخ تطويرًا غير مسبوق، خاصة مع افتتاح وتشغيل مستشفى كفر الشيخ الجامعي الذي يٌعد صرحًا طبيًا يضاهي أفضل المستشفيات الطبية العالمية، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر الفيديو كونفراس، في منتصف يناير الماضي، عددًا من المشروعات التنموية التعليمية والصحية بمحافظة كفر الشيخ، على هامش زيارته المهمة لمحافظة المنوفية لافتتاح العديد من المشروعات التنموية.ويُعد مستشفى كفر الشيخ من أهم المشروعات القومية التي تم تشييدها في فترة الرئيس السيسي الأولى بمحافظة كفر الشيخ، حيث يبلغ تكلفته الإنشائية والتجهيزات الطبية نحو 380 مليون جنيه، ليتحقق بذلك حلم أهالي المحافظة الذي طال انتظاره منذ حوالي أكثر من عشرين عامًا، نظرًا لتدنى مستوى القطاع الطبي في المحافظة بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية.ويستقبل المستشفى الجامعي يوميًا نحو ألف حالة مرضية في 16 عيادة خارجية تشمل جميع التخصصات الطبية منذ بدء التشغيل التجريبي للمستشفى، والذي يتضمن تشغيل العيادات الخارجية بجميع التخصصات، بالإضافة إلى أقسام الرمد والأنف والأذن والحنجرة والجلدية، فضلًا عن إجراء التحاليل الطبية، والأشعة بمختلف أنواعها، حيث يوجد بالمستشفى أول جهاز قسطرة للقلب وهو ما لم يكن متواجدًا من قبل سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة بالمحافظة، وكذلك إجراء بعض العمليات الجراحية بمختلف التخصصات الطبية.يتكون مستشفى كفر الشيخ الجامعي من 7 طوابق على نظام الجناحين و3 مبانٍ خدمية للخدمات الإدارية والفنية والسكن، ويضم المستشفى 434 سريرًا، منها 64 سرير عناية مركزة و13 غرفة عمليات بنظام الكبسولات والتي تُعد من أحدث غرف العمليات عالميًا، فضلًا عن تجهيز المستشفى بأفضل وأدق الأجهزة الطبية الحديثة وفقًا للقياسات والمواصفات الطبية العالمية، وذلك تحت إشراف الدكتور حسن الباتع، عميد كلية الطب، والدكتور محمد عبد العال، أستاذ جراحات القلب والصدر، ومدير عام المستشفى الجامعي.وقال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ: إن المستشفى تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية وفقًا للمواصفات والقياسات العالمية ليقدم خدمة طبية متميزة لأهالي محافظة كفر الشيخ، موضحًا أن غرف العمليات مجهزة بنظام الكبسولات لعمليات زراعة الأعضاء وجراحة القلب والصدر، بالإضافة إلى 64 سرير عناية مركزة بنظم العزل الكامل لتفادي نقل العدوى، وجناح للأشعة يحتوي على أجهزة الأشعة المتقدمة، بالإضافة إلى جناح لمعامل التحليل ونقل الدم وأجهزة غسيل الكلى.ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العال، أستاذ جراحة القلب والصدر، ومدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي، أن المستشفى يستقبل يوميًا نحو ألف حالة مرضية في مختلف التخصصات الطبية، فضلًا عن إجراء العديد من العمليات الجراحية في تخصصات الباطنة والقلب والصدر والمسالك البولية ليساهم في تحسين منظومة الصحة بالمحافظة جنبًا إلى جنب المستشفيات العامة والمركزية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.وفي سياق متصل، نجح فريق طبي متخصص من جراحي القلب والصدر بمستشفى جامعة كفر الشيخ، في إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لمريضة تبلغ من العمر 40 عامًا، حيث كانت تعاني من عيب خلقي في القلب عبارة عن ثقب بين الأذنين، وذلك لأول مرة تتم مثل هذه العمليات في محافظة كفر الشيخ، وتتوالى إجراء العمليات الجراحية الكبرى بمختلف أقسام المستشفى في إطار خدمة المرضى من أبناء المحافظة بدلًا من تكبد مشقة السفر للمحافظات المجاورة.