كوريا الشمالية: التعاون الدفاعي بين طوكيو وواشنطن وسول سيؤدي لنشوب حرب

انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، المحادثات الثلاثية الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان المتعلقة بالتعاون في مجال الدفاع ، وقالت إن مثل هذا التعاون مع القوى الخارجية سيؤدي للمواجهة ونشوب حرب.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية - في تعليق بعنوان "حان الوقت لرفض التعاون مع القوى الأجنبية" - "إن الاجتماع الأمني العاشر الذي عُقد في واشنطن في 21 مارس الماضي يسعى لتحقيق السيناريو الأمريكي المعني بتدويل عملية الاعتراض البحرية ضد كوريا الشمالية".



وكان كبار المسئولين من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة قد اتفقوا خلال الاجتماع على الحفاظ على سبل التعاون الوثيق ضد أنشطة كوريا الشمالية البحرية المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ، رغم وجود حالة سلم على شبه الجزيرة الكورية.



وجاء في تعليق وكالة الأنباء الكورية الشمالية " حان الوقت لرفض التعاون المشين مع القوى الأجنبية والمشارَكة في الاتجاه الذي يتطلع لتحسين العلاقات بين الكوريتين وإعادة التوحيد المستقل من خلال التعاون الوطني".