مقتل 20 من حركة طالبان في غارة جوية شمال أفغانستان

أعلن مسئول أفغاني ، اليوم الاثنين ، مقتل 20 متمردًا من حركة طالبان وإصابة آخرين في غارة جوية استهدفت معسكر تدريب للحركة شمالي البلاد.



ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية محمد ردمانش قوله إن التقارير الأولية تشير إلى أن الغارة الجوية التي تم شنها في منطقة "داشتي آرتشي" بإقليم قندوز قتلت حوالي 20 مقاتلًا من طالبان ، من بينهم قائد محلي ، وأسفرت عن إصابة آخرين.



وأضاف المتحدث الأفغاني "أستطيع أن أؤكد أنه تم قصف معسكر تدريب لطالبان ولم يكن هناك مدنيون". فيما ، قالت حركة طالبان ـ في بيان ـ إن الغارة الجوية ضربت مدرسة دينية خلال حفل تخرج للطلاب ؛ ما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين.