بوفون: كريستيانو رونالدو لاعب براجماتى ذكي وسيحطم كل الأرقام

أبدى جانلويجى بوفون حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالى إعجابه الشديد بالبرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد، قبل المواجهة التي تجمعهما غدًا الثلاثاء فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وقال بوفون في تصريحات لوسائل الإعلام الإيطالية: "لدي إعجاب غير محدود لرونالدو، لقد تمكن من تحسين نفسه مع مرور الوقت، أنا معجب به لأنه شخص يعرف ما يفعله، إنه براجماتي، لاعب ذكي".



وأضاف: "لقد غير مركزه في الملعب ويستهلك طاقة أقل من تلك التي كان يستهلكها سابقًا، لكنه ما زال قاتلًا أمام المرمى، لقد رأيت تريزيجيه مثله فقط أمام المرمى".



واختتم بوفون حديثه بالقول: "كنت محظوظًا باللعب مع رونالدو البرازيلي وإبراهيموفيتش وضدهم، لكن كريستيانو رونالدو يحطم كل الأرقام، من هنا جاء الإعجاب الكامل به".