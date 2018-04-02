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«موسى» يطالب المصريين بالتكاتف خلف «السيسي».. فيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:46 م
موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
هاني حسين
قال موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي الخاسر في الانتخابات الرئاسية، ورئيس حزب الغد، إننا في حاجة إلى التكاتف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فترته الرئاسية الثانية.

أضاف " موسى" في تصريحاته التليفزيونية على فضائية " إكسترا نيوز"، قائلا:" من ينتقدني لديه أغراض معينة تستهدف إسقاط الدولة المصرية ويريدون إظهار مصر بصورة سيئة"، مضيفا:" أنا على علم بقيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعبيته وما يهمني مشاركة المصريين الكثيفة في الانتخابات لأننا في حاجة إلى الهدوء والاستقرار" .

وتابع قائلا:" أصدرنا بيانا عقب النتائج الرسمية لشكر الشعب المصري الفائز الحقيقي في تلك الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى شكر الهيئة الوطنية للانتخابات، صاحبة الدور الأكبر في استقرار الانتخابات وخروجها بالشكل اللائق"، " ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأؤكد الوقوف خلفه من أجل صالح مصر لأنها تمر بالكثير من التحديات".

أردف:" سأفكر في الترشح لانتخابات الرئاسية 2022، عقب إعادة هيكلة الحزب وإدخال الكوادر الشبابية فيه".

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