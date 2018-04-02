إصابة فلسطينيين برصاص قناصة الاحتلال واعتقال 3 اقتربوا من الشريط الحدودي لغزة

أصيب شابان فلسطينيان برصاص جنود قناصة الاحتلال الإسرائيلي، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت قرب الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.



وقالت مصادر فلسطينية إن شابًا أصيب برصاصة في قدمه أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزون في أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدودي شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، خلال تظاهرة سلمية في إطار فعاليات إحياء يوم الأرض قرب السياج الفاصل شرق المدينة.



كما أصيب أحد الشبان بقنبلة غاز معدنية بشكل مباشر في جسده، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، جنوب القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.



وتتواصل الاحتجاجات والتظاهرات في المناطق الحدودية بمشاركة العشرات من المواطنين والفعاليات الشعبية لليوم الرابع على التوالي في إطار فعاليات إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، على مقربة من الحدود الشرقية للقطاع.



من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان لدى اقترابهم من الشريط الحدودي الفاصل شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار صوب المواطنين المشاركين في فعاليات إحياء يوم الأرض شرق المدينة.



يشار إلى أن قوات الاحتلال الجاثمة في المواقع العسكرية على الشريط الحدودي شمال وشرق القطاع، تطلق الرصاص صوب أي مواطن أو مزارع يقترب من الحدود.