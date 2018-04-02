شاهد.. ماذا قال الملك سلمان للرئيس السيسي بعد فوزه

نشرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هنأ الرئيس السيسي على فوزه بفترة رئاسية ثانية.



وقال الملك سلمان للرئيس السيسي إن الفوز الكبير "أتى نتيجة لجهودكم المتميزة في المجال التنموي ومكافحة الإرهاب".



وعبر العاهل السعودي عن تهنئته للرئيس، وأشاد بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.



وأشارت الخارجية السعودية أن الرئيس السيسي عبر عن شكره لمواقف الملك سلمان المشرفة وللشعب السعودي على مشاعرهم النبيلة تجاه مصر وشعبها.

