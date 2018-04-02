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أخبار العالم

شاهد.. ماذا قال الملك سلمان للرئيس السيسي بعد فوزه

الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:42 م
الملك سلمان يهنىء
الملك سلمان يهنىء الرئيس السيسي
رشا عبد الخالق
نشرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هنأ الرئيس السيسي على فوزه بفترة رئاسية ثانية.

وقال الملك سلمان للرئيس السيسي إن الفوز الكبير "أتى نتيجة لجهودكم المتميزة في المجال التنموي ومكافحة الإرهاب".

وعبر العاهل السعودي عن تهنئته للرئيس، وأشاد بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأشارت الخارجية السعودية أن الرئيس السيسي عبر عن شكره لمواقف الملك سلمان المشرفة وللشعب السعودي على مشاعرهم النبيلة تجاه مصر وشعبها.

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