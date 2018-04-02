محمود بدر: تصريحات وزير التنمية المحلية غير مسئولة ومكانها الطبيعى سلة المهملات

أكد النائب محمود بدر أن تصريحات وزير التنمية المحلية بخصوص إلقاء توصيات أعضاء مجلس النواب عن التعيينات في القمامة غير مسئولة ومكانها الطبيعي سلة المهملات.



وأضاف بدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ما أدلى به الوزير ليست المرة الأولى بل كانت له تصريحات مخجلة أيضا في بداية توليه المنصب حول أهلنا في صعيد مصر وتبعها بهذه التصريحات المسيئة للنواب وهذا يدل علي جهل سياسي بين.



وطالب بدر الوزير بالعمل والصمت تماما، طالما أنه لا يعرف أصول الحديث واللياقة.