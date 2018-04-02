مئات المواطنين يحتفلون بفوز «السيسي» بميدان روكسي.. فيديو

احتفل المئات من المواطنين بميدان روكسي بمصر الجديدة، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، حيث رفع المواطنون الأعلام المصرية، مرددين الأغاني الوطنية.



قامت سيدات بإطلاق الزغاريد والرقص احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، كما ظهرت الفرحة العارمة على أوجه المواطنين.



يذكر أن المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، حيث حصل على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا بنسبة 97.08 % مقابل حصول المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتًا بنسبة 2.92% من الأصوات الصحيحة.

