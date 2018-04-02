الرئيس الصيني يهنئ السيسي.. ويصف العلاقات بين البلدين بـ"الخالدة"

بعث شي جين بينج الرئيس الصيني اليوم الاثنين، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بفترة ولاية ثانية، كما أعرب خلالها عن تمنياته بأن يستكمل الشعب المصري إنجازاته على طريق التنمية تحت قيادة الرئيس.



كما أكد الرئيس الصيني أن العلاقات المصرية الصينية لها تاريخ طويل كما وصفها بأنها "خالدة"، وأشاد بحركة التبادل الثقافي والسياسي بين القاهرة وبكين.



وشدد على أهمية تطوير العلاقات الصينية المصرية، وأفصح عن رغبته في التعاون مع الرئيس السيسي لدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى جديد لخدمة مصالح الشعبين.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت اليوم فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية، وذلك بعد حصوله على 21مليونا و835 ألفا و387 صوتا نسبة 97.08% من إجمالي أصوات الناخبين.



والجدير بالذكر أن العديد من رؤساء وملوك وأمراء دول العالم حرصوا على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية بهذه النسبة الكاسحة، كما ثمنوا مشاركة الشعب المصري ودعمه لقيادته، وتمنوا لمصر قيادة وشعبا دوام الاستقرار والانتصار في حربها على الإرهاب.