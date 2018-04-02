ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس طاجيكستان يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة

الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:21 م
إمام علي رحمان رئيس
إمام علي رحمان رئيس طاجيكستان
أ ش أ
بعث إمام علي رحمان رئيس طاجيكستان برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في مصر.
وقال رحمان - في البرقية التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها من سفارة طاجيكستان بالقاهرة ، اليوم الاثنين - :" أتمنى لفخامتكم موفور الصحة والسعادة والمزيد من الإنجازات في مباشرة المهام ذات المسئوليات الفائقة لقيادة الدولة بما يصب لتحقيق الرفاهية والازدهار للشعب المصري الصديق".

وأضاف " إني على يقين أن خلال فترة قيادتكم الجديدة سيواصل بلدانا الصديقان الحوار البناء بشكل مثمر سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الدولي ، وذلك بغية المزيد من تطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ، بما فيها الاقتصاد والتجارة والعلم والتعليم والثقافة ومكافحة المخاطر والتحديات العالمية".

وأكد استمرار طاجيكستان في السعي نحو توثيق وتنمية الصداقة والتعاون المتعدد المناحي مع مصر ، مجددا الدعوة للرئيس السيسي للقيام بزيارة رسمية لطاجيكستان في أي فرصة مناسبةً.

ترشيحاتنا

شاهد.. ماذا قال الملك سلمان للرئيس السيسي بعد فوزه

روسيا تستعد لكأس العالم بمدرعات عسكرية لم تر مثلها من قبل.. صور

وزير الخارجية يكشف حقيقة صفقة القرن الأمريكية بمنح الفلسطينيين أراض مصرية

«بامبو» يتقدم للإسماعيلي أمام الزمالك فى قمة وصافة الدوري.. فيديو

اتحاد الكرة يرجئ التفاوض مع كوبر للتجديد لما بعد المونديال

الرئيس الجزائري مهنئا السيسي: "مبروك عليك شعبك"

عبد العال لـ«النواب» : سأسترد كرامة البرلمان بالدستور واللائحة

الوطنية للانتخابات تعلن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية ثانية.. فيديو

إيهاب جلال يثير الذعر فى الإسماعيلى قبل مواجهة الزمالك والدراويش

الإسماعيلي يهدر فرصة غريبة أمام الزمالك.. فيديو

الرئيس السيسي يوجه كلمة إلى الأمة بعد قليل

بث مباشر..الإعلان عن الرئيس المنتخب لأربع سنوات قادمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المئات يصلون مقر حفل «كلنا معاك» بالتجمع الخامس للاحتفال بفوز الرئيس السيسي.. فيديو وصور

بدء توافد الأسايطة على نصب "عبدالناصر" التذكاري للاحتفال بفوز "السيسي".. صور

الوطنية للانتخابات: فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثانية بنسبة 97.8%.. 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبا أدلوا بأصواتهم.. والأصوات الباطلة مليون و762 ألفا

وصول فريق الزمالك لملعب الإسماعيلية للقاء الدراويش .. صور

استعدادات حملة «من أجل مصر» للاحتفال بفوز السيسى فى الانتخابات.. صور

فيديو

الإسماعيلي والزمالك .. إبراهيم حسن يضيف الهدف الثالث للدراويش «فيديو»
«بامبو» يتقدم للإسماعيلي أمام الزمالك فى قمة وصافة الدوري.. فيديو
شاهد.. المطرب محمد شاهين يشعل احتفالات المصريين في حلوان
إبراهيم حسن يهدر انفرادا للإسماعيلي أمام الزمالك .. فيديو
شاهد.. المصريون يحتفلون بفوز «السيسى» على أنغام الأغاني الوطنية بالتجمع الخامس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟