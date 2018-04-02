رئيس طاجيكستان يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة

بعث إمام علي رحمان رئيس طاجيكستان برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في مصر.

وقال رحمان - في البرقية التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها من سفارة طاجيكستان بالقاهرة ، اليوم الاثنين - :" أتمنى لفخامتكم موفور الصحة والسعادة والمزيد من الإنجازات في مباشرة المهام ذات المسئوليات الفائقة لقيادة الدولة بما يصب لتحقيق الرفاهية والازدهار للشعب المصري الصديق".



وأضاف " إني على يقين أن خلال فترة قيادتكم الجديدة سيواصل بلدانا الصديقان الحوار البناء بشكل مثمر سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الدولي ، وذلك بغية المزيد من تطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ، بما فيها الاقتصاد والتجارة والعلم والتعليم والثقافة ومكافحة المخاطر والتحديات العالمية".



وأكد استمرار طاجيكستان في السعي نحو توثيق وتنمية الصداقة والتعاون المتعدد المناحي مع مصر ، مجددا الدعوة للرئيس السيسي للقيام بزيارة رسمية لطاجيكستان في أي فرصة مناسبةً.