صلاح حسب الله: السيسي حمل روحه على كفه لإنقاذ الوطن وتخليصه من قوى الإرهاب والشر

قال رئيس حزب "الحرية" النائب صلاح حسب الله إن إعلان "الهيئة الوطنية للانتخابات" إن عدد المشاركين في عملية الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فاق 24 مليون مواطن، دليل قاطع على حرص الشعب العظيم على بناء الدولة المصرية المدنية الحديثة الديمقراطية.



وأضاف: أن الشعب المصري يدرك تماما أن الرئيس السيسى قبل أن يتولى منصبه الرئاسي في الفترة الرئاسية الأولى حمل روحه على كفه لإنقاذ هذا الوطن وتخليصه من قوى الإرهاب والشر.



وذكر حسب الله، في بيان صحفي اليوم/الاثنين/، أن هذا النجاح الذي حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية يستحقه عن جدارة لما قام به من إنجازات غير مسبوقة ومبهرة خلال فترة رئاسته الأولى لمصر وشعبها .



وهنأ حسب الله الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصري بفترة الرئاسة الثانية، معربا عن ثقته الكاملة فى قدرة الرئيس السيسى على استكمال المشروعات القومية الكبرى التى حققها لمصر وشعبها.



كما هنأ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" النائب علاء عابد ، الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه بفترة رئاسية ثانية بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات رئيسا للجمهورية لمدة أربع سنوات قادمة.



وقال عابد، في بيان صحفي اليوم، إن الشعب أثبت مساندته للرئيس، وكان احتشاده أمام صناديق الاقتراع "ملحمة للوطنية وصفعة قوية لقوى الشر"، إن الشعب أثبت أنه البطل أمام العالم وهو ما يجعلنا نؤكد أننا نفخر وبقوة بأننا ممثلين للشعب.



و أشار إلى أن المرحلة القادمة هى مرحلة جنى الثمار، لافتا إلى أن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان ضرورة مهمة وحتمية لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى حققها لمصر، و لا بديل عنه .

وتابع: إننا نريد من الرئيس استكمال المشروعات القومية العملاقة، وأن يتجه نحو إصلاح شركات قطاع الأعمال العام، وعلاج مشكلات الشركات الخاسرة، وتحويلها إلى رابحة، والعمل على إحياء صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمنت والسيارات".