«الدائرة العاشرة» تؤجل قضايا رد المحامين لجلسة 18 يونيو

أجلت الدائرة العاشرة قضاء إداري بمجلس الدولة، فى جلستها المنعقدة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار سيد عبد الله سلطان رئيس الدائرة، عدد 41 قضية رد التي أقامتها نقابة المحامين بتاريخ 5/2/2018، ضد أعضاء الدائرة الثانية، لجلسة 18/6/2018.



وحضر سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بشخصه، وطلب بعض الطلبات بمحضر الجلسة بتحديد أسماء الدائرة المطلوب ردها من بين تسعة أعضاء، مما يتطلب الإعلام والإخطار بأسماء كل تشكيل على حده لكل طعن من الطعون لأن الهيئة المطلوب ردها رفضت الإفصاح عن أسماء أي تشكيل لكل دعوى وأبقت على جميع أسماء أعضاء الدائرة التاسعة فى محاضر الجلسات، وان من حق اي خصم معرفة قاضيه وعدم تجاهله بالنسبة إليه.



وأثبت النقيب أن الطاعن يريد أن يقصر الرد فقط على كل تشكيل دون باقي الأعضاء في الهيئة، مختتمًا طلباته بأن وجود خصوم أكثر من المطلوب ردهم بالدعوى يحمل الطاعن أعباء مالية لا جدوى منها ولا طائل.



حضر الجلسة مع النقيب كل من مجدي عبد الحليم المحامي بالنقض، ومحسن الدمرداش مدير الشئون القانونية.