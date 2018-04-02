أسيوط تحتفل بفوز «السيسي» في الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور

شهدت محافظة أسيوط، احتفالات حاشدة بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفترة ولاية ثانية، حيث خرج المواطنون فى مختلف أنحاء المحافظة فى احتفالات على أنغام الطبل البلدي والمزمار، واستعراض التنورة.



كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن، اليوم، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا بولاية ثانية بالحصول على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا بنسبة 97.08 %.



