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محافظات

أسيوط تحتفل بفوز «السيسي» في الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور

الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:12 م
أسيوط تحتفل بفوز
أسيوط تحتفل بفوز «السيسي» في الانتخابات الرئاسية
إيهاب عمر
شهدت محافظة أسيوط، احتفالات حاشدة بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفترة ولاية ثانية، حيث خرج المواطنون فى مختلف أنحاء المحافظة فى احتفالات على أنغام الطبل البلدي والمزمار، واستعراض التنورة.

كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن، اليوم، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا بولاية ثانية بالحصول على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا بنسبة 97.08 %.

أسيوط تحتفل بفوز «السيسي» في الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور
أسيوط تحتفل بفوز «السيسي» في الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور
أسيوط تحتفل بفوز «السيسي» في الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور
أسيوط تحتفل بفوز «السيسي» في الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور
أسيوط تحتفل بفوز «السيسي» في الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور
أسيوط تحتفل بفوز «السيسي» في الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور
أسيوط تحتفل بفوز «السيسي» في الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور
أسيوط تحتفل بفوز «السيسي» في الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور
أسيوط تحتفل بفوز «السيسي» في الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور
أسيوط تحتفل بفوز «السيسي» في الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور

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